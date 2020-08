Juventus, Andrea Pirlo nuovo allenatore? Annuncio in serata (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus avrebbe già scelto il nuovo allenatore, con Andrea Pirlo vicino alla “promozione”. L’Annuncio dovrebbe arrivare in serata La Juventus sarà guidata da Andrea Pirlo nella prossima stagione. Manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare in serata, ma secondo Sky sarebbe già stato tutto deciso. Un pomeriggio turbolento per i bianconeri che, poco dopo le 14, hanno ufficializzato l’esonero di Sarri. Un pomeriggio di riflessioni e riunioni fiume, con tanti nomi sul tavolo ed una scelta, poi, caduta sulla soluzione interna. Pirlo, infatti, era stato appena nominato tecnico dell’Under 23; la promozione è arrivata con ... Leggi su bloglive

