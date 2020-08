Juventus: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore. Buffon, devo chiamarti mister (Di sabato 8 agosto 2020) Juventus e Agnelli avevano le idee gia' chiare. Il nuovo allenatore dei campioni d'Italia e' Andrea Pirlo. Un debuttante che pochi giorni fa aveva firmato per iniziare la sua carriera dall'Under 23, la squadra B della Juve. Leggi su firenzepost

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. More: - balbuca1 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - markgrika : RT @FBiasin: 'L'Under 23 della #Juventus ringrazia il tecnico Andrea #Pirlo per il lavoro svolto e spera che il prossimo rimanga almeno una… -