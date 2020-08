Juventus, adesso è ufficiale: Andrea Pirlo scelto come nuovo allenatore (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus di Andrea Agnelli ha scelto ufficialmente Andrea Pirlo come nuovo allenatore dei bianconeri, sostituto di Maurizio Sarri. L’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, contro il modesto Lione, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare un vaso già da tempo traballante. La società piemontese ha scelto l’ex centrocampista italiano, alla prima esperienza in panchina e precedentemente relegato alla Juventus U23: sarà la decisione giusta? Soltanto il tempo potrà dirlo, considerando peraltro la possibilità di un percorso simile a Zinedine Zidane al Real Madrid, per Pirlo. “Andrea ... Leggi su sportface

