Juve, se rimangono dubbi su Sarri meglio subito la sterzata (Di sabato 8 agosto 2020) In pieno recupero Maurizio Sarri sbraita contro l'arbitro tedesco, protesta in inglese 'It's a shame!', 'È una vergogna!'. La nuova offerta Premium con tutto il meglio de La Gazzetta dello Sport. ... Leggi su gazzetta

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Juve, se rimangono dubbi su #Sarri meglio dare subito una sterzata - Il commento di Andrea Masala - giornali_it : Juve, se rimangono dubbi su Sarri meglio dare subito una sterzata #8agosto #QuotidianiSportivi… - sportli26181512 : Juve, se rimangono dubbi su Sarri meglio dare subito una sterzata: Juve, se rimangono dubbi su Sarri meglio dare su… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, se rimangono dubbi su #Sarri meglio dare subito una sterzata - Il commento di Andrea Masala - Gazzetta_it : #Juve, se rimangono dubbi su #Sarri meglio dare subito una sterzata - Il commento di Andrea Masala -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rimangono Juve, se rimangono dubbi su Sarri meglio dare subito una sterzata La Gazzetta dello Sport Lione, Garcia: "Eliminare la Juve è un exploit, la mia sconfitta più bella"

TORINO - Il tecnico dell'Olympique Lione Rudi Garcia perde la gara di ritorno a Torino, ma forte del successo casalingo per 1-0, può esultare per il passaggio del turno in Champions League: "Passare i ...

Juve, ombre su Zwayer: coinvolto in gare truccate

TORINO - Ha avuto manie di protagonismo, nella serata della ripartenza della Champions League, Felix Zwayer, l’arbitro tedesco designato per Juventus-Lione. Due rigori fischiati in maniera a dir poco ...

TORINO - Il tecnico dell'Olympique Lione Rudi Garcia perde la gara di ritorno a Torino, ma forte del successo casalingo per 1-0, può esultare per il passaggio del turno in Champions League: "Passare i ...TORINO - Ha avuto manie di protagonismo, nella serata della ripartenza della Champions League, Felix Zwayer, l’arbitro tedesco designato per Juventus-Lione. Due rigori fischiati in maniera a dir poco ...