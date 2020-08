Juve, Ronaldo guarda avanti: “E’ tempo di riflettere”, ma non cita Sarri [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Ci ha provato in tutti i modi anche ieri, ma non c’è stato nulla da fare. Per il secondo anno consecutivo, Cristiano Ronaldo non alza la Coppa dalle grandi orecchie che prima di arrivare in Italia aveva alzato per tre stagioni di fila. Il portoghese ha affidato al profilo personale Instagram un pensiero che racchiude il bilancio stagionale. Particolarità? Non cita mai Sarri. Coincidenza o c’è altro? “La stagione 2019-20 è finita prima di quanto ci aspettassimo – si legge – Ora è tempo di riflettere, analizzare gli alti e bassi, perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come la squadra migliore del mondo, lavorare come lavorano i migliori, ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ronaldo La Juve chieda scusa a Ronaldo, che ha il dubbio di aver buttato via due anni Calciomercato.com Juve, via Sarri: Agnelli vuole fare in fretta, tutti i nomi per la panchina

Maurizio Sarri è stato appena esonerato dopo la debacle in Champions League ed è già cominciata la caccia al suo successore. Non perde tempo Andrea Agnelli, che nel pomeriggio di sabato ha incontrato ...

Juventus, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore

Pirlo sarebbe stato convocato alla Continassa da Andrea Agnelli. Si sono fatti tanti nomi nel corso della giornata, subito dopo l'ufficializzazione dell'esonero di Maurizio Sarri. Da Simone Inzaghi a ...

