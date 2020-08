Juve, rivoluzione post-Sarri: c’è anche la suggestione Pirlo. Perché è un rischio ma ha anche un senso (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha deciso per l’esonero di Maurizio Sarri. Decisiva, in parte, l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione ma, già da settimane, si avvertivano dei segnali di una non conferma del tecnico di Figline. Un feeling mai sbocciato con l’ambiente e con i calciatori, un’idea di gioco praticamente mai vista e distante anni luce dalla filosofia bianconera. Solo un punto di vantaggio sull’Inter, ben 7 sconfitte, quinto attacco del campionato, una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti e due finali perse. Una scelta forse sbagliata sin dall’inizio e a cui ora si cerca di porre rimedio. Il nodo da sciogliere diventa adesso quello relativo all’eredità del tecnico toscano: chi la raccoglierà? Diversi i nomi in ballo. Dai ritorni di Allegri o Conte (quest’ultimo ... Leggi su calcioweb.eu

