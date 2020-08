Juve, Pirlo ha carte in regola per nuovi successi (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 08 AGO - La scelta di affidare la guida tecnica della Juventus ad Andrea Pirlo "si basa sulla convinzione che abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - AlfredoPedulla : #Juve, avanza #Pirlo - forumJuventus : ? Ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juve ??? Contratto fino a Giugno 2022 ???? 'La scelta si basa sulla convi… - FFalleti : Riuscirà #Pirlo a fare bene sin da subito come allenatore? #Juventus #Juve #Sarri #SarriOut #8agosto - BiceBenvenuto : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -