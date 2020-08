Juve, ora cambiano anche le strategie di mercato: i punti fermi da cui ripartire [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Sarri ha fallito ed è stato esonerato. Ora la Juventus ripartirà da un nuovo allenatore. Una stagione deludente quella dei bianconeri. La solo vittoria dello scudetto, diventata oramai un’abitudine, non può bastare. Le sconfitte in Coppa Italia, in Supercoppa e l’eliminazione sanguinoso in Champions, per giunta per mano di un Lione tranquillamente abbordabile, hanno portato all’inevitabile decisione di Agnelli. E’ stato raggiunto il minimo sindacale, ma le ambizioni e gli obiettivi postisi in avvio di stagione erano ben diversi. Si faranno delle valutazioni ora per scegliere la soluzione migliore per la panchina. Tanti i nomi in ballo, ma indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Juve le strategie del club cambieranno. A partire dal ... Leggi su calcioweb.eu

