Juve, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore: prende il posto di Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Lo ha annunciato il club su Twitter. Andrea Pirlo , campione del Mondo amatissimo dai tifosi, in bianconero ha vinto 4 scudetti dal 2011 al 2015, che ... Leggi su leggo

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - juventusfc : «Rifletteremo sulla stagione». Le parole del Presidente Andrea Agnelli: - Gazzetta_it : Andrea #Pirlo: un Maestro che ha vinto tutto, un predestinato lanciato da #Agnelli #Juve - Kylian_marqus : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Nay6_94 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Andrea

Juventus Ufficiale Pirlo – Dopo l’uscita dalla Champions League nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione, la Juventus ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. Nelle scorse ore si sono susseguite d ...JUVE SARRI INZAGHI PARATICI - Per il dopo Sarri, Inzaghi, Pochettino, Zidane e Pirlo sono i nomi più gettonati. Paratici non se andrà dalla Juventus JUVE SARRI INZAGHI PARATICI – Ore calde, anzi caldi ...