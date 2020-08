Job Report Usa, 1.8 milioni di ‘nuovi’ posti di lavoro nel mese di luglio (Di sabato 8 agosto 2020) Come abbiamo annunciato, ieri è uscito il Job Report negli Stati Uniti per il mese di luglio, ovvero il rapporto mensile sullo stato di salute del mercato del lavoro americano. Un documento importante che rivela come sta reagendo l’economia della più grande potenza mondiale alla pandemia da Covid-19. Leggi anche: Coronavirus, Job Report Usa: come sta andando il lavoro negli Stati Uniti Disoccupazione in calo I dati sono stati annunciati dal dipartimento del lavoro di Washington D.C. e sono in linea, con qualche segnale incoraggiante, con le previsioni riportate ieri. Nel mese scorso il numero di disoccupati è sceso di 1.8 milioni (non nel settore agricolo). Le stime si fermavano a 1.5 milioni. ... Leggi su italiasera

