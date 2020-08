Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez: “Futuro? Sta benissimo a Milano” (Di sabato 8 agosto 2020) Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di “La Figura de la Cancha“, smentendo un possibile addio dell’argentino al termine della stagione: “Lautaro ha ancora tre anni di contratto e sta benissimo in nerazzurro. Mi auguro che riesca a chiudere in bellezza andando avanti in Europa League. Non ha bisogno di consigli per il futuro, le possibilità di un suo trasferimento sono state perlopiù ingigantite dai media“. Leggi su sportface

(ANSA) - BERGAMO, 08 AGO - Niente quarto di Champions League il 12 agosto a Lisbona per Pierluigi Gollini. Il portiere dell'Atalanta ha riportato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginoc ...

Francesco Marroccu, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW della sua esperienza in Liguria. Le sue parole. RIMPIANTI AL GENOA – «No. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi pref ...

