Instagram e Tik Tok: scontro per l’uscita di “Reels” (Di sabato 8 agosto 2020) Instagram sfida TikTok con la funzione Reels che permette di creare video brevi di 15 secondi con modalità molto simili a quella della famosa app cinese. E la guerra è aperta! L’aggiornamento, rilasciato in 50 paesi compresa l’Italia, ha regalato ai miliardi di utenti Instagram la possibilità di creare video con audio, effetti e strumenti creativi, proprio come è possibile fare con Tik Tok. Mark Zuckerberg, dopo averArticolo completo: Instagram e Tik Tok: scontro per l’uscita di “Reels” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

