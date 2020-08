Insigne, primo italiano a segnare in Champions al Bernabeu e al Camp Nou (Di domenica 9 agosto 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real Madrid che contro Barcellona (al Bernabeu e al Campo Nou). . Leggi su tuttonapoli

OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - realvarriale : Finisce l'avventura in #Champions di @sscnapoli che parte bene e fallisce con @dries_mertens14 una grande occasione… - MilleSud : RT @realvarriale: Finisce l'avventura in #Champions di @sscnapoli che parte bene e fallisce con @dries_mertens14 una grande occasione finit… - brumista : RT @OptaPaolo: 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real… - NapoliSoccerNET : Insigne: 'Potevamo fare di più il primo tempo, con Gattuso possiamo ancora migliorare' #ForzaNapoliSempre… -