Infortunio Gollini: lesione subtotale del crociato. Salterà la gara con il PSG (Di sabato 8 agosto 2020) Termina il sogno Champions per Pierluigi Gollini. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il portiere dell’Atalanta ha riscontrato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro, come anticipato da Sky Sport. La diagnosi iniziale riferiva una ipertensione dello stesso legamento. Saranno necessari ulteriori consulenze per determinare con maggiore precisione l’entità del recupero. Tra i pali contro il PSG ci saràò Marco Sportiello. Foto. Sito Atalanta L'articolo Infortunio Gollini: lesione subtotale del crociato. Salterà la gara con il PSG proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

