Incidente Napoli, Smart investe ragazze: c’è una vittima (Di sabato 8 agosto 2020) Incidente Napoli Smart – Si apre nel peggiore dei modi il weekend a Napoli. Una Smart ha investito due ragazze in piazza Carlo III: muore una quindicenne, ferita l’amica. Notte di sangue a Napoli. Nei pressi di piazza Carlo III, infatti, una Smart ha investito due ragazze che stavano attraversando la strada. Muore una giovane di 15 anni, ferita l’amica di un anno più giovane, ora ricoverata in ospedale con fratture multiple. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 21 anni, si è fermato per prestare soccorso alle due. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Catania, maxi sequestro di ... Leggi su bloglive

