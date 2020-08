In Italia calano i contagiati, 347, ma purtoppo 13 vittime nell'ultimo giorno (Di sabato 8 agosto 2020) calano i contagi per coronavirus in Italia. nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all'aumento di ieri, che fanno ... Leggi su globalist

CiaoKarol : Coronavirus, 347 nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. 13 le vittime: Calano i contagi per coronavirus in I… - ilcirotano : Dopo quattro giorni di crescita calano i contagi in Italia, ma aumentano i decessi - - corgi_lover : RT @TgrRai: Calano i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, comunica il @MinisteroSalute, si sono registrati 347 nuovi ca… - alekosrech : RT @Salvato00506710: @claudio_2022 Cretina ignorante ex caporale di campagna invece di difendere il top della qualità e delle aziende Itali… - globalistIT : -