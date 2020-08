In arrivo 25 miliardi per lavoratori, famiglie, imprese ed Enti locali. Ecco tutte le misure inserite nel nuovo decreto-legge approvato ieri dal Governo (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato ieri decreto-legge “agosto” che introduce misure urgEnti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a ... Leggi su lanotiziagiornale

camido49 : @Libero_official Con i miliardi in arrivo meglio controllare da vicino,loro non sono attaccati alle poltrone,sono l… - stefymigliori : RT @Lucagrossi66: A pesaro si proteggono così dalla pioggia dei miliardi in arrivo. - savino982 : RT @Lucagrossi66: A pesaro si proteggono così dalla pioggia dei miliardi in arrivo. - lin81301 : RT @Lucagrossi66: A pesaro si proteggono così dalla pioggia dei miliardi in arrivo. - Lucagrossi66 : A pesaro si proteggono così dalla pioggia dei miliardi in arrivo. -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo miliardi In arrivo 25 miliardi per lavoratori, famiglie, imprese ed Enti locali. Ecco tutte le misure inserite nel nuovo decreto-legge approvato ieri dal Governo LA NOTIZIA Ornella Muti trionfa in tv e ricorda Adriano Celentano su Instagram

. A 65 anni l’attrice è ancora amatissima dal suo pubblico e i film in cui recita con il Molleggiato sono diventati ormai un cult. Fra i più famosi c’è senza dubbio Innamorato Pazzo, film campione d’i ...

Decreto Agosto, da dicembre il rimborso per chi paga con carta. Misure per i negozi dei centri storici e per la filiera alimentare

Dal decreto Agosto è uscito in extremis il “bonus ristorante“, cioè lo sconto del 20% mirato a rilanciare i consumi, che alcuni ministri avrebbero voluto estendere anche agli acquisti di abbigliamento ...

. A 65 anni l’attrice è ancora amatissima dal suo pubblico e i film in cui recita con il Molleggiato sono diventati ormai un cult. Fra i più famosi c’è senza dubbio Innamorato Pazzo, film campione d’i ...Dal decreto Agosto è uscito in extremis il “bonus ristorante“, cioè lo sconto del 20% mirato a rilanciare i consumi, che alcuni ministri avrebbero voluto estendere anche agli acquisti di abbigliamento ...