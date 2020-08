Ilary Blasi, si scatena il delirio sotto alle nuove foto: “Ma basta, ora è davvero troppo!” (Di sabato 8 agosto 2020) E dire che fino a poco tempo fa Ilary Blasi era restia all’uso dei social… Oggi la conduttrice è tra le vip più attive su Instagram e, soprattutto adesso che è in vacanza, totale relax, non perde occasione di aggiornare il suo affollato profilo. Per la gioia di tutti i suoi fan, e di quelli di Francesco Totti, ogni giorno Ilary regala foto e video sui social. Tra post e Storie, da Capri a Sabaudia, giusto per citare le ultime mete dei Totti, è un tripudio di scatti in bikini, panorami mozzafiato, immagini romantiche e dei suoi splendidi figli, abiti e accessori extra lusso. Ilary e Francesco, che qualche settimana fa hanno festeggiato il loro 15esimo anniversario di nozze, sono amatissima anche per la loro semplicità. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

