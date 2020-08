Il trionfo di Elettra Lamborghini, la clamorosa voce che filtra dai piani altissimi di Mediaset. Forse, l'ereditiera... (Di sabato 8 agosto 2020) Sulla cresta dell'onda, Elettra Lamborghini. Prima Sanremo, poi il seguitissimo profilo Instagram, quindi le imminenti nozze con Afrojack e La Isla, il brano con Giusy Ferreri che sta spopolando: insomma, per l'ereditiera più seguita (e divertente) d'Italia è un periodo d'oro. E potrebbe non essere finita. Secondo TvBlog, infatti, è finita sul taccuino di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, al via il prossimo 14 settembre ovviamente su Canale 5. La Lamborghini, infatti, potrebbe prendere parte al Gf Vip e non da concorrente, bensì in veste di opinionista. A contenderle il ruolo, aggiunge sempre TvBlog, ci sarebbe Antonella Elia, che gode dell'onda lunga di Temptation Island. La Lamborghini, in passato, partecipò in veste di coach a The Voice, il programma di ... Leggi su liberoquotidiano

