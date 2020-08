“Il signore delle montagne”: Alfredo Binda, ovvero l’epopea del ciclismo italiano (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago – Dopo aver raccontato le gesta sportive di Luigi Ganna, primo vincitore del Giro d’Italia, restiamo nella provincia di Varese, in particolare a Cittiglio, dove l’11 agosto del 1902 viene alla luce l’immenso Alfredo Binda, la cui grandezza è misurabile già solo nei soprannomi, ovvero “l’imbattibile” e “il signore delle montagne”: appellativi dovuti alla tirannia sportiva esercitata per diversi anni, lasciando letteralmente le briciole agli avversari e per il grande stile con cui domava le salite – tutte in sterrato – che è giusto ricordare essere tutt’altra cosa rispetto alle comunque aspre salite di oggi. Alfredo Binda caratterizzò l’epopea ciclistica ... Leggi su ilprimatonazionale

