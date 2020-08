Il retroscena: Tonali-Inter, summit per chiudere dopo l’Europa League. Ma Pirlo ne parlerà a Paratici (Di sabato 8 agosto 2020) Massimo Cellino è in barca per relax, con i telefoni staccati oppure dimenticati in sede. Lo lasciano lì, a maggior ragione all’Interno di questo weekend torrido. Ma presto arriverà il momento di chiudere l’operazione Tonali. Dove? All’Inter. E c’è anche una deadline: la definizione dell’affare è prevista subito dopo la conclusione dell’Europa League. La speranza nerazzurra è che possa slittare un po’, significherebbe competere fino in fondo per mettere in bacheca il primo trofeo dell’era Conte. Ma c’è una parola data, o qualcosa del genere, che ha spiazzato il Milan, Intervenuto con forza e decisione nelle ultime settimane senza grandi margini di poter sorpassare. La ... Leggi su alfredopedulla

