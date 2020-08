Il pezzo di carne cruda prende vita: il terrificante video che ha fatto il giro del mondo (Di sabato 8 agosto 2020) Un video terrificante, inquietante. E che però è diventato virale a tempo record sul web, poiché è rimbalzato ovunque su Twitter. Nelle immagini si vede un pezzo di carne cruda che inizia a muoversi su un tagliere, immagini che lasciano senza parole. Il video arriva dalla Malesia: "Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura", ha scritto la ragazza che ha rilanciato le immagini. Nel video si vede la donna che, spaventata, gira e rigira il pezzo di carne che sembra prendere vita, danzare, muoversi. In breve tempo, il video ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni. Ma come è possibile? Secondo quanto scritto da alcuni utenti, il fenomeno ... Leggi su liberoquotidiano

Cutieunicorn5 : RT @HobiChuuya: Gli arrosticini pezzi di carne proprio sublimi ma il pezzo di carne supremo sempre Hoseok sei un manzone non un filetto the… - msn_italia : Video choc: pezzo di carne cruda prende vita e inizia a muoversi su un tagliere - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il pezzo di carne cruda avrebbe alla fine smesso di muoversi una volta chiuso in frigorifero dalla donna che stava provando… - paoloigna1 : Quando i Giornali incominciano a pubblicare pezzi del genere sai che di quella nobile arte è rimasto poco...… - UBrignone : RT @ilgiornale: Il pezzo di carne cruda avrebbe alla fine smesso di muoversi una volta chiuso in frigorifero dalla donna che stava provando… -

Ultime Notizie dalla rete : pezzo carne Video choc: pezzo di carne cruda prende vita e inizia a muoversi su un tagliere ilGiornale.it Carne, la bistecca prende vita: memoria muscolare, il terrificante video che ha fatto il giro del mondo

Un video terrificante, inquietante. E che però è diventato virale a tempo record sul web, poiché è rimbalzato ovunque su Twitter. Nelle immagini si vede un pezzo di carne cruda che inizia a muoversi s ...

Carne cruda prende vita e si muove/ Video choc: bistecca si “agita” sul tagliere

Un video per certi versi inquietante sta facendo il giro del web: protagonista, carne cruda che ad un certo punto si anima e si muove. La bistecca, come si può notare dal filmato che trovate qui sotto ...

Un video terrificante, inquietante. E che però è diventato virale a tempo record sul web, poiché è rimbalzato ovunque su Twitter. Nelle immagini si vede un pezzo di carne cruda che inizia a muoversi s ...Un video per certi versi inquietante sta facendo il giro del web: protagonista, carne cruda che ad un certo punto si anima e si muove. La bistecca, come si può notare dal filmato che trovate qui sotto ...