Il pasticcio alla caserma Serena: nessuno ha diviso sani e malati e ora ci sono 257 positivi al Covid-19 (Di sabato 8 agosto 2020) positivi in 247, tra cui 11 operatori: è l’esito del terzo tampone su migranti e operatori del Centro di accoglienza situato all’interno dell’ex caserma Serena di Casier effettuato dall’Aulss 2 Trevigiana. I negativi sono 47 (18 tamponi sono da riprocessare). I risultati del nuovo screening, fa sapere l’Aulss 2, «non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena». Si tratta, attualmente, del più grande focolaio di coronavirus in Italia. LEGGI ANCHE –> Focolaio a Treviso: 244 positivi tra migranti e operatori Ma cosa è successo all’interno dell’ex caserma Serena dal 12 giugno ad oggi? E perché ... Leggi su giornalettismo

