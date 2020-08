Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 10 al 14 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Nuove puntate del Paradiso delle Signore ci attendono anche questa settimana che va dal 10 al 14 agosto. La soap all’italiana, che appassiona il pubblico da anni, come sempre va in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 15.40. In queste puntate vedremo i Cattaneo provarle tutte per trovare i soldi che servono all’operazione del figlio Federico. Ma vedremo anche il rapporto tra Salvatore e Gabriella vacillare, mentre Marta, che vuole un figlio ad ogni costo, fa un ennesimo tentativo. Inoltre Laura Parisi è stata assunta definitivamente al Paradiso delle Signore, e subito conquista le Veneri con la sua simpatia. Salvatore e Gabriella del Paradiso delle Signore Gabriella è stata a Parigi ... Leggi su thesocialpost

