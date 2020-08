“Il Napoli lascia la Champions con la consapevolezza di essere all’altezza” (Di sabato 8 agosto 2020) Il Napoli ha commentato sul suo sito web la sconfitta contro il Barcellona e l’eliminazione dalla Champions League. “La notte del Camp Nou è azul grana. Il Barcellona batte il Napoli 3-1 e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Finisce l’avventura europea del Napoli che onora il palcoscenico più nobile internazionale restando in partita fino alla fine tenendo anche sotto palla i catalani per buona parte della ripresa. Gli azzurri colpiscono anche due pali, il primo dei quali in apertura con Mertens che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della sfida. Passa per primo, invece, il Barca con un colpo di testa di Lenglet viziato da una spinta su Demme e Koulibly in area. Poi Messi con un numero d’autore griffa il bis catalano. Ancora Messi propizia il ... Leggi su ilnapolista

