Il mistero di Romina Power: perché indossa sempre tunica e scarpe basse? Svelata la verità (Di sabato 8 agosto 2020) L’abbigliamento di Romina Power appartiene al pacchetto del suo successo. Di certo non passa inosservato, e per molti rappresenta un motivo in più per amarla: ma perché Romina indossa sempre le tuniche e mai i tacchi? Siamo abituati a vederla così da anni. Sul palco durante un’esibizione, sui social, paparazzata mentre fa shopping. Il look di Romina Power è sempre lo stesso. Lunghe e ampie tuniche, mai un tacco alto. Anche nelle recenti apparizioni televisive della cantante, quasi sempre al fianco di Albano, l’abbiamo vista indossare larghe tuniche portate su pantaloni ampi, e ai piedi rigorosamente sempre e solo sandali bassi. In molti si sono chiesti da ... Leggi su velvetgossip

