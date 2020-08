Il maxi furto da 50 milioni di euro dei rom a casa di Tamara Ecclestone (Di sabato 8 agosto 2020) Gabriele Laganà Due persone sono state arrestate tra Milano e Varese perché considerati membri della banda che ha portato via gioielli per un valore di 50 milioni di euro dalla villa di Tamara Ecclestone Due italiani sono finiti in manette, ed ora sono in attesa di estradizione nel nostro Paese, perché sospettati del furto milionario di gioielli avvenuto lo scorso 13 dicembre nell’abitazione di Tamara Ecclestone, la figlia dell'ex patron della Formula Uno, a Kensington, nel centro di Londra. In quel freddo venerdì, un banda di criminali riuscì a portare via beni per un valore dichiarato di 50 milioni di euro. Secondo quanto riferito da "Il Giorno", i due soggetti arrestati sono un ... Leggi su ilgiornale

