Il Maestro sulla panchina della Juventus. È Andrea Pirlo il nuovo allenatore della squadra (Di sabato 8 agosto 2020) In meno di 24 ore la Juventus ha cambiato il suo allenatore. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, deciso dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione, la società bianconera ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore della squadra. Di fatto è stata una promozione interna: Pirlo era già alla guida della squadra Under 23 bianconera. Il Campione del mondo, protagonista dei Mondiali del 2006, aveva giocato con la Juventus tra il 2011 e il 2015. I nomi circolati per il dopo Sarri Secondo una prima ricostruzione pubblicata da La Gazzetta dello Sport erano quattro i nomi che circolavano per la ... Leggi su open.online

