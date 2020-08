Il figlio di Totti guida l’auto, Ilary Blasi posta il video. Gli utenti perplessi: “Ma quanti anni ha?” (Di sabato 8 agosto 2020) Ah, come crescono i figli: sembrava sospirare così Ilary Blasi nelle storie di Instagram, mentre riprende il figlio Cristian al volante per le strade di Roma. “Porta la vecchia in giro” , ha scritto lei per scherzare. Quello che non si aspettava, forse, erano i commenti scatenati degli utenti che si chiedevano perplessi l’età del ragazzo, figlio della conduttrice tv e del calciatore Francesco Totti. I video originali sono scomparsi dopo le canoniche 24 ore, ma sono stati ripubblicati sugli account dei fan. “Ma è già così grande? – scrivono in molti nei commenti – non sembrerebbe”. Cristian infatti ha 14 anni. Altri, con toni decisamente più accesi, se la ... Leggi su ilfattoquotidiano

