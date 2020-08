Il dottore vi ucciderà subito, su Raidue non c'è pace per una paziente (Video) (Di sabato 8 agosto 2020) Cosa c'è di peggio di un incidente sugli sci? Un dottore che ti stalkera subito dopo averti curato. Succede alla protagonista de Il dottore vi ucciderà subito, il film-tv in onda questa sera, 8 agosto 2020, alle 21:20 su Raidue: un thriller in cui una donna, verso chi le ha salvato la vita, passa da grata a spaventata.La trama Sarah Crenshaw (Gina Vitori) è una giovane donna che, durante una vacanza in montagna con il fidanzato, nel vedere mentre scia quest'ultimo flirtare con un'altra donna, si distrae e si ferisce gravemente. Viene così portata di corsa in ospedale, dove il Dr. Gary Vincent (Anthony Jensen) la cura e riesce a salvarle la vita. pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2020 11:35. Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : dottore ucciderà L’omicidio del medico IVG.it Il giallo del delitto di via Poma: "Simonetta Cesaroni conosceva il suo killer"

Il 7 agosto del 1990, in un ufficio di via Poma 2, a Roma, una ragazza viene rinvenuta cadavere col corpo trafitto da 29 fenditure. Si tratta di Simonetta Cesaroni, 21 anni ancora da compiere, assassi ...

Cipollini: "Mi hanno ucciso come Pantani. Il ciclismo italiano non conta niente, siamo il quarto mondo"

Mario Cipollini, ex velocista toscano, in un’intervista a Libero, spara a zero sul sistema ciclismo. "Sono stato nella cappella dove è sepolto Pantani, sono rimasto qualche minuto lì, tremavo, è norma ...

Il 7 agosto del 1990, in un ufficio di via Poma 2, a Roma, una ragazza viene rinvenuta cadavere col corpo trafitto da 29 fenditure. Si tratta di Simonetta Cesaroni, 21 anni ancora da compiere, assassi ...Mario Cipollini, ex velocista toscano, in un’intervista a Libero, spara a zero sul sistema ciclismo. "Sono stato nella cappella dove è sepolto Pantani, sono rimasto qualche minuto lì, tremavo, è norma ...