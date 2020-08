Il destino segnato di Sarri, uomo solo (Di sabato 8 agosto 2020) La letteratura ci ha raccontato la solitudine del centravanti, dell’ala destra e del portiere. Ma il vero uomo solo del calcio, arbitro a parte, è l’allenatore. Quello che, alla resa dei conti, paga sempre per tutto e per tutti. Prendete Maurizio Sarri. Pochi giorni fa ha portato la Juventus a conquistare il suo nono scudetto consecutivo (e primo trofeo italiano di prestigio per il tecnico): baci e abbracci. Ieri Madama è uscita di scena, addirittura agli ottavi, di Champions League: inutile il successo 2-1 sul Lione, dato l’1-0 degli uomini di Garcia all’andata: e ora si parla di addio. Dalla felicità al buio, insomma. La società, ovvero il presidente Andrea Agnelli, ha deciso. Il destino di Sarri è segnato. Non si è ... Leggi su huffingtonpost

Aldo Schiavone: "Giusto il lockdown totale e bene il taglio delle tasse al Sud"

“Se lasciamo indietro il Sud, le grandi Regioni del Nord sono destinate a diventare delle appendici di Germania e Francia”. Lo storico Aldo Schiavone rilancia con HuffPost la questione meridionale, “d ...

