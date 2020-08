Il coraggio di Andrea Delogu: mostra la cellulite in diretta tv (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Delogu svela, ancora una volta, il suo coraggio, mostrando la cellulite in diretta tv. La conduttrice de La Vita in diretta Estate non ha mai nascosto di essere una donna battagliera e forte. Su Instagram, più di una volta, ha parlato dell’importanza di accettare il proprio corpo e rendere i difetti una forza, sfatando anche il mito della perfezione nel mondo dello spettacolo. Dopo aver mostrato la guaina modellante per avere un ventre piatto, la scrittrice e conduttrice ha fatto di più: durante una diretta televisiva ha alzato la gonna del suo vestito per mostrare la cellulite. L’obiettivo? Dimostrare che anche lei, come moltissime donne, ha problemi di ... Leggi su dilei

“Mia sorella Claudia lo dice spesso: eravamo troppo felici, io non so se lo eravamo troppo, di certo eravamo felici”. Così inizia il terzo docufilm della serie “Il ponte, 24 mesi tra dolore e speranza ...

Il preparatore dei portieri Maurizio Rossi dalle aquilotte alla Forza e Coraggio

La Forza e Coraggio, militante nel campionato di Promozione, ha rafforzato ulteriormente la propria struttura tecnica con l’ingaggio del valido preparatore dei portieri Maurizio Rossi, classe 1963, ne ...

