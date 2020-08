Il buono, il brutto, il cattivo: stasera su Rai3 il film con Clint Eastwood (Di sabato 8 agosto 2020) Si conclude la trilogia del dollaro di Sergio Leone stasera su Rai3 dove, alle 20:30, va in onda Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee van Cleef. Continua il ciclo dedicato a Sergio Leone ed Ennio Morricone, stasera su Rai3 alle 20:30, e si conclude la "trilogia del dollaro" con Il buono, il brutto, il cattivo, uno dei film più famosi del regista romano, datato 1966, e considerato un caposaldo dell'intero genere western. Per non ripetere lo schema dei due film precedenti, Sergio Leone porta i protagonisti a tre e ricostituisce la coppia d'oro di Per qualche dollaro in più, Clint ... Leggi su movieplayer

