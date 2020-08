Il buono, il brutto, il cattivo e l'esplosione del ponte che fece arrabbiare Sergio Leone (Di sabato 8 agosto 2020) Sergio Leone si infuriò con un membro della troupe sul set de Il buono, il brutto, il cattivo a causa di un'esplosione accidentale che rovinò la scena del ponte. Secondo Eli Wallach, quando arrivò il momento di far saltare in aria il ponte, durante le riprese di una delle più celebri scene de Il buono, il brutto, il cattivo, accadde qualcosa di semplicemente assurdo. Sergio Leone aveva chiesto al capitano dell'esercito spagnolo in carica di attivare la miccia, in segno di gratitudine per la collaborazione dell'esercito. I due decisero di far saltare in aria il ponte utilizzando il segnale "Vai!", gridato da ... Leggi su movieplayer

fasulo_antonio : Biondo, Tuco e Sentenza Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef.… - khronostdg : Meglio vedere il buono il brutto e il cattivo che mi sto incazzando di brutto... - BrunoMaggi : RT @fasulo_antonio: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef e Sergio Leone durante le riprese de Il Buono, Il Brutto E Il Cattivo, ultim… - fasulo_antonio : Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef e Sergio Leone durante le riprese de Il Buono, Il Brutto E Il Cattivo, u… - MURATMIHCIOGLU : #IlBuonoIlBruttoIlCattivo sta per cambiare i dinamici tra il brutto e il buono, appunto dopo uno sa del segreto :) -