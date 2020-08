Il buono, il brutto, il cattivo: "Clint Eastwood? Eli Wallach è l'unico uomo che è stato a letto con lui" (Di sabato 8 agosto 2020) La moglie di Eli Wallach si è sempre vantata del fatto che il marito abbia dormito nello stesso letto di Clint Eastwood durante le riprese de Il buono, il brutto, il cattivo. Prima dell'inizio delle riprese de Il buono, il brutto, il cattivo, Eli Wallach si recò a Madrid, in Spagna, per incontrare il resto del cast. Tutti gli hotel erano pieni e così Clint Eastwood lo invitò a dormire a casa di un suo amico; i due condivisero perfino lo stesso letto per una notte. La moglie di Wallach, Anne Jackson, si vanta da sempre di questo episodio, e, durante una serie di interviste ed ... Leggi su movieplayer

