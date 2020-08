Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati dell’8 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi 8 agosto in Lombardia secondo i dati forniti dal bollettino della Regione: ci sono 76 nuovi casi e 3 decessi Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati dell’8 agosto La Regione specifica che tra i 76 nuovi casi di positivi 11 sono debolemente positivi e uno è stato registrato in seguito a test sierologico. Il bollettino aggiunge inoltre che anche oggi tra i dati della provincia di Mantova una parte solo oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data ... Leggi su nextquotidiano

L’andamento dei contagi di coronavirus oggi 8 agosto in Lombardia secondo i dati forniti dal bollettino della Regione: ci sono 76 nuovi casi e 3 decessi La Regione specifica che tra i 76 nuovi casi di ...

I dati di oggi 8 agosto sul Coronavirus nel Lazio e il bambino positivo al centro estivo a Rieti

La situazione del Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: oggi si registrano 20 nuovi casi di positivi e un nuovo decesso. La Regione Lazio fa sapere che tra i 20 posit ...

