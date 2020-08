I vancanzieri di ritorno adesso importano il Covid (Di sabato 8 agosto 2020) Tiziana Paolocci Il governatore Zaia: "Il virus entra da fuori". In Piemonte regole dure per chi rientra dall'estero Vacanze poco spensierate e molto rischiose. C'è un nodo stretto che lega viaggi e aumento dei contagi da Covid. Solo ieri nell'Aretino una diciassettenne e quattro diciannovenni sono risultati positivi di rientro dalla Grecia. Anche il Veneto sta pagando questi spostamenti. «Noi abbiamo un virus di ritorno che ormai è chiaro che c'è ed è portato da fuori - dichiara il governatore Luca Zaia -. Abbiamo sentito i direttori e tutti hanno questo leitmotiv. Abbiamo il virus di rientro con casi dalla Spagna, dal Perù, da Malta, 8 ragazzi dalla Croazia, da Corfù. Diciamo che le vacanze sono un elemento di rischio. Ognuno va in ferie dove vuole, però da un paio di settimane siamo ... Leggi su ilgiornale

I vancanzieri di ritorno adesso importano il Covid ilGiornale.it L'impennata dei contagi di ritorno Il virus va e viene coi vacanzieri

Nuova impennata dei contagi nelle Marche, molti sono transitati attraverso il porto di Ancona di rientro dalle vacanze in Croazia e Grecia. Ieri altri 21 e ben 104 positivi negli ultimi dieci giorni.

La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa»

Parla una delle giovani infettate dopo una vacanza sull’isola di Pag per festeggiare la maturità: «Nessuno indossava protezioni, ci siamo fatte condizionare. Ora temo per i miei genitori» PADOVA — Il ...

