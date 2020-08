I manifestanti dei Black Lives Matter potrebbero essere condannati all’ergastolo in Utah (Di sabato 8 agosto 2020) Durante le proteste in Utah, i manifestanti dei Black Lives Matter avevano spruzzato vernice rossa e rotto le finestre dell’ufficio del procuratore distrettuale di Salt Lake. Ora potrebbero essere condannati all’ergastolo. I manifestanti dei Black Lives Matter rischiano l’ergastolo Dopo la morte di George Floyd hanno avuto luogo dimostrazioni anti-razziali negli USA, per denunciare il … Leggi su periodicodaily

