I dati di oggi 8 agosto sul Coronavirus nel Lazio e il bambino positivo al centro estivo a Rieti (Di sabato 8 agosto 2020) La situazione del Coronavirus oggi nel Lazio secondo i dati del bollettino della Regione: oggi si registrano 20 nuovi casi di positivi e un nuovo decesso. I dati del bollettino di oggi 8 agosto sul Coronavirus nel Lazio La Regione Lazio fa sapere che tra i 20 positivi sei sono casi di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso da Albania e un caso da India. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24 ore, un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli. Nella Asl Roma 2 4 nuovi positivi: un caso di rientro dalla Romania per cui è stato avviato il contact ... Leggi su nextquotidiano

