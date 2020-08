"I compagni linciano Rampini? Per forza: è l'unico giornalista intelligente della sinistra". La cannonata di Renato Farina (Di sabato 8 agosto 2020) Il fenomeno si ripete da circa un anno a questa parte. Quando, collegato per video con qualsivoglia talk-show da San Francisco, Singapore, Bruxelles o - ad ogni morte di Papa - da Roma, Federico Rampini esprime un suo giudizio argomentato, peraltro sempre con gli accenti circonflessi al posto giusto, si trova contro i compagni che ogni volta non riescono a crederci. Com' è possibile che da quella bocca un tempo adorata partano fulmini e saette - ovviamente flautate -contro le verità di ferro della sinistra italiana ed europea? Non ha rinnegato niente, Rampini. Semplicemente si è spostato dall'ideologia alla realtà. Ha deciso di privilegiare l'evidenza delle cose alle fumisterie della dialettica. In Italia ... Leggi su liberoquotidiano

