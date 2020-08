HIGHLIGHTS Barcellona Napoli: gol e azioni salienti del match (Di sabato 8 agosto 2020) Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: HIGHLIGHTS Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

gerryspinelli : Su @SkySport verranno trasmessi gli highlights di Barcellona Napoli - spunfetto : @SpudFNVPN C'è un ragno nel centrocampo quando parla Guardiola, c'è un ragno sullo scudo del Barcellona durante un highlights, altri...? -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Barcellona

Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: highlights Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara ...Dopo la pausa forzata, la Champions League torna su Mediaset. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si par ...