Heaney nella miniera degli antichi, coi modernisti (Di domenica 9 agosto 2020) Nei suoi Sonnets from Hellas – pubblicati in Electric Light (2001) – Seamus Heaney mette a frutto l’esperienza del suo primo viaggio in Grecia, compiuto all’età di cinquantasei anni, nell’ottobre del 1995. Come già in Stone from Delphi (una lirica raccolta in un libro di quasi vent’anni prima, Station Island), il poeta irlandese lavora su uno spunto geografico preciso, ma stavolta facendo davvero di questi sonetti una sorta di breviario itinerante, che la dice lunga su una delle qualità che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Heaney nella Heaney nella miniera degli antichi, coi modernisti | il manifesto Il Manifesto Heaney nella miniera degli antichi, coi modernisti

Nei suoi Sonnets from Hellas – pubblicati in Electric Light (2001) – Seamus Heaney mette a frutto l’esperienza del suo primo viaggio in Grecia, compiuto all’età di cinquantasei anni, nell’ottobre del ...

Sofocle, Virgilio e le ferite irlandesi

La cura a Ilio (The Cure at Troy), Il ramo d’oro (The Golden Bough) e Testimonianza: il caso di Aiace (Testimony: The Ajax Incident) di Seamus Heaney sono, rispettivamente, un adattamento del Filottet ...

Nei suoi Sonnets from Hellas – pubblicati in Electric Light (2001) – Seamus Heaney mette a frutto l’esperienza del suo primo viaggio in Grecia, compiuto all’età di cinquantasei anni, nell’ottobre del ...La cura a Ilio (The Cure at Troy), Il ramo d’oro (The Golden Bough) e Testimonianza: il caso di Aiace (Testimony: The Ajax Incident) di Seamus Heaney sono, rispettivamente, un adattamento del Filottet ...