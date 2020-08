Guida Tv domenica 9 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Non dirlo al mio capo 2×07-8 (replica)Su Rai Play ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 9×24 1a Tv ore 21:55 NCIS New Orleans 5×12 1a Tv ore 22:40 Bull 4×01 1a Tv ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Così è la vitaLe regole dell’attrazioneore 21:20 A raccontare Comincia TuReplica programma di Raffaella Carrà di interviste. Questa settimana con Luciana Littizzetto ore 23:05 Tg3R + Mondoore 23:50 Hix Sunt Leones Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:20Bold Pilot – Leggenda di un campione 1a TvFilm turco – Da una storia vera. L’emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con Bold Pilot, uno splendido cavallo, cambierà la ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Guida domenica Guida Tv domenica 2 agosto 2020 Dituttounpop Benessere con l’attività motoria sui Monti lattari: pronta una "guida sentimentale" ai sentieri

Domenica 9 agosto alle 21, sulla terrazza di Villa Fondi a Piano di Sorrento (ingresso libero) si presenta “Loving trekking”, la guida sentimentale ai sentieri dell’Alta Via dei Monti Lattari scritta ...

Villanova Mondovì: alla scoperta del Santuario di Santa Lucia

Tutte le domeniche il santuario accoglie visitatori dalle 14.30 alle 17.30: c'è anche la la possibilità di essere guidati Situato poco distante dalla strada provinciale tra Villanova e Roccaforte Mond ...

