GTA Online – nuovo aggiornamento in arrivo: Los Santos Summer Special (Di sabato 8 agosto 2020) Goditi il solleone dell’estate di Southern San Andreas con una serie di nuove attività in arrivo su GTA Online durante la prossima settimana. L’estate di Los Santos ha qualcosa per tutti: da nuove missioni cooperative, avviate dal tuo super yacht, ai brividi a base di asfalto delle nuove gare per ruote scoperte, fino a una lunga serie di veicoli fiammanti tutti da provare. I proprietari del Galaxy Super Yacht potranno partecipare a una nuova serie di missioni, da soli o in compagnia, fino a un massimo di quattro giocatori. Ci sarà pane per i denti di qualsiasi marinaio, inseguimenti in mare aperto, immersioni… chi più ne ha, più ne metta! Tra una consegna e una vendita, gli arrampicatori sociali potranno conquistare la città nelle nuove Lotte tra business, godendosi panorami ... Leggi su gamerbrain

DioZlatan01 : @ChiquiRoyale GTA ha continui DLC nell'online... - Leggenda88 : ?? on @YouTube: DLC ESTIVO IN ARRIVO L'11 AGOSTO SU GTA ONLINE- TUTTI I CONTENUTI - JohnM90GTA : RT @RockstarItalyIt: Nuovo Aggiornamento di #GTAOnline, 'Los Santos Summer Special', in arrivo Martedì 11 Agosto! Tutto quello che devi sa… - RInformerIT : RT @RockstarItalyIt: Nuovo Aggiornamento di #GTAOnline, 'Los Santos Summer Special', in arrivo Martedì 11 Agosto! Tutto quello che devi sa… - RockstarItalyIt : Nuovo Aggiornamento di #GTAOnline, 'Los Santos Summer Special', in arrivo Martedì 11 Agosto! Tutto quello che devi… -