Grandi manovre, il nuovo partito che vale il 10%: lo zampino di Renzi (e occhio a Conte) (Di sabato 8 agosto 2020) Quanto vale un partito di centro? È la domanda che ciclicamente viene riproposta da quando la Democrazia cristiana è scomparsa, lasciando un vuoto che nessuno sembra essere riuscito a colmare a livello elettorale. Diversi sondaggisti ritengono che un Contenitore centrista vale tra il 7 e il 10 per cento in caso di ritorno al proporzionale. Lo scrive il Corriere della Sera, che nell'edizione odierna definisce le regionali come un banco di prova: “Non a caso qua e là fioccano liste civiche di rito democristiano. In Campania sono scesi in campo Clemente Mastella, Ciriaco De Mita e Paolo Cirino Pomicino con tre liste a sostegno di Vincenzo De Luca”. A convergere verso il centro sono innanzitutto Carlo Calenda e Matteo Renzi, che con i loro partiti ... Leggi su liberoquotidiano

Quanto vale un partito di centro? È la domanda che ciclicamente viene riproposta da quando la Democrazia cristiana è scomparsa, lasciando un vuoto che nessuno sembra essere riuscito a colmare a livell ...

