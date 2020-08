Grande Fratello Vip, il figlio di Alba Parietti nel cast della quinta edizione? L'indiscrezione (Di sabato 8 agosto 2020) Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Leggi su comingsoon

gpazzaglia71 : Qualcuno che gli legga le email, magari? (non potrebbe farlo quello del Grande Fratello?) - Gianna47428351 : RT @DeLuiseAngelo: #M5ignoranti non ci si può improvvisare amministratori, se non si hanno le competenze si fanno solo danni Non è il 'Gran… - ClarisMartewall : Mi state dicendo che il fratello di Jin si è sposato e che Namjoon ed Hobi erano tra gli invitati? ?? Io come dovrei… - gliocchiblu1 : P4tr1ck che dopo mesi ancora pensa al gf. Lo stesso P4tr1ck che nelle ultime settimane con Paolo parlava solo di Cl… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Andrea Roncato nel cast? Lui smentisce: “I reality show non mi attraggono” - #Grande #Fratello… -