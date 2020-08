Grande Fratello Vip, colpo di Signorini: famosa showgirl sarà nella Casa? (Di sabato 8 agosto 2020) Il Grande Fratello Vip comincerà il prossimo autunno, ma già è cominciata la corsa ai toto nomi: Signorini ha convinto una famosa showgirl? Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@Grande Fratello)In tantissimi aspettano il ritorno dell’amatissimo ed altrettanto apprezzato ‘Grande Fratello Vip‘ e come in molti già sanno, comincerà il prossimo autunno, ma chi saranno i concorrenti? Tra questi potrebbe esserci anche una nota showgirl. Tra i tantissimi nomi che girano in queste settimane vi è quello di Elisabetta Gregoraci che, come si può vedere dalle sue tante fotografie su Instagram, la ... Leggi su chenews

crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini verso il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 5? - Max6242212945 : @Rosanna86946023 @NicolaPorro @CorradoOcone @pdnetwork @Mov5Stelle @Quirinale Attenzione a nominare Mattarella, pot… - prestia_fabio : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Elettra Lamborghini opinionista del Grande fratello vip 5? - TRASHPERSON18 : Grande Fratello 13 (2014): l’eliminazione di Valentina Acciardi - niallerpetal : RT @__alwayslou_: Ma... Io non ho parole. I programmi italiani sono sempre di più in decadimento, fanno schifo e sono solo trash. Fierissim… -