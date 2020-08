Governo, Conte: “Rimpasto a settembre? Pienamente soddisfatto di tutti i ministri. Ora siamo concentrati sul Recovery Plan italiano” (Di sabato 8 agosto 2020) “Pienamente soddisfatto quindi non è avvertita nessuna esigenza di rimpasto, formula peraltro un po’ logora se mi permettete, una formula che io non amo”. Così risponde ad una domanda in conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’ipotesi di un rimpasto di Governo a settembre. “Noi siamo concentrati adesso sul Recovery Plan italiano perché i tempi sono strettissimi ed è un’occasione storica. Rimaniamo concentrati sui nuovi interventi e le misure per investimenti e riforme strutturali è questa – conclude Conte – la sfida che ci attende”. L'articolo Governo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Del verbale del 3 marzo, ne sono venuto a conoscenza il giorno 5". Il premier Giuseppe Conte ripercorre la timeline delle decisioni più controverse sul lockdown, dopo la pubblicazione del verbale del ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto. L’ok del Consiglio è arrivato “salvo intese tecniche”. Con il dl agosto abbiamo approvato “misure significative: ringrazio tutti i mi ...

