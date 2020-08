Golf – US PGA Championship: Haotong Li è il primo cinese in vetta a un Major (Di sabato 8 agosto 2020) Sorpresa nell’US PGA Championship dove per la prima volta nella storia è a comando di un Major un cinese, Haotong Li, autore di un 65 (-5) per uno score di 132 (67 65, -8) colpi. Nel primo evento del Grande Slam in una stagione condizionata dall’emergenza sanitaria, che si sta svolgendo sul percorso del TPC Harding Park (par 70) a San Francisco in California, Li, 25enne di Hanan, due titoli nell’European Tour e alla 38ª gara sul circuito statunitense, ha preso due colpi di vantaggio su Brooks Koepka, campione in carica alla caccia del terzo successo consecutivo nel torneo per emulare Walter Hagen dopo 94 anni, Daniel Berger, Justin Rose, Mike Lorenzo-Vera, Tommy Fleetwood (suo miglior punteggio in carriera a metà gara in un Major) e su Jason ... Leggi su sportfair

