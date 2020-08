Golf – English Championship: Andy Sullivan aumenta il proprio vantaggio, Pavan rimonta 15 posizioni (Di sabato 8 agosto 2020) L’inglese Andy Sullivan, leader con 192 (66 62 64, -21) ha allungato il passo a un giro al termine dell’English Championship, il terzo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia. Sul percorso dell’Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club (par 71), a Ware in Inghilterra, ha guadagnato quindici posizioni Andrea Pavan, 28° con 203 (68 68 67, -10), è rimasto praticamente stabile Renato Paratore, 40° con 205 (69 67 69, -8), ed è risalito di dieci Lorenzo Gagli, 50° con 206 (68 69 69, -7). Andy Sullivan, 33enne di Nuneaton con tre titoli tutti datati 2015 che gli valsero il posto nel team Europe alla Ryder Cup ... Leggi su sportfair

